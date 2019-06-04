В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по Крыму

По его словам, данная стратегия не имеет под собой оснований.

"В ближайшие дни мы услышим, что новая стратегия приносит хорошие плоды", — уверен Бальбек.

Он также добавил, что стратегия Зеленского по Крыму является бесполезной.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.