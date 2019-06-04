Пушков прокомментировал бойкот Радой инициатив Зеленского

"Верховная Рада раз за разом "прокатывает" инициативы Зеленского, а ее председатель даже угрожает ему. В общем, воинствующая оппозиция. Пока ситуация не изменится, Зеленский будет топтаться на месте, а полученный им на выборах импульс будет уходить в гудок. Слова, слова, слова…" — написал он.

Во вторник украинский парламент отказался рассматривать законопроект об импичменте президента, который был внесен в Раду Зеленским. В конце мая та же судьба постигла еще два законопроекта — поправки к законам "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".

Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.