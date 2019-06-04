Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков прокомментировал бойкот Радой инициатив Зеленского 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter отказ Верховной рады Украины рассмотреть очередной законопроект президента Владимира Зеленского.
"Верховная Рада раз за разом "прокатывает" инициативы Зеленского, а ее председатель даже угрожает ему. В общем, воинствующая оппозиция. Пока ситуация не изменится, Зеленский будет топтаться на месте, а полученный им на выборах импульс будет уходить в гудок. Слова, слова, слова…" — написал он.
Во вторник украинский парламент отказался рассматривать законопроект об импичменте президента, который был внесен в Раду Зеленским. В конце мая та же судьба постигла еще два законопроекта — поправки к законам "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".
Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия ответила на военные планы США53
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ64
Рада отвергла еще один законопроект Зеленского2
Самый мощный спутник России забарахлил30
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата21
Видео
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение