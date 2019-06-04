Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", — сказал он.

"Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, — это более 37 миллионов человек", — подчеркнул премьер.

Глава кабмина также сообщил, что дал поручение увязать госпрограмму с национальными проектами.

Задача госпрограммы — приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, подчеркнул Медведев.

"В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования", — уточнил он. "Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры — я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие Интернета", — пояснил премьер.

Председатель правительства добавил, что в рамках реализации госпрограммы будет использоваться проектный подход. "В программу заложены весьма значительные средства: это и федеральные средства, и средства внебюджетные, средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах", — подчеркнул Медведев.