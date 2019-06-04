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Медведев утвердил новую госпрограмму развития села 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года.
Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", — сказал он.
"Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, — это более 37 миллионов человек", — подчеркнул премьер.
Глава кабмина также сообщил, что дал поручение увязать госпрограмму с национальными проектами.
Задача госпрограммы — приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, подчеркнул Медведев.
"В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования", — уточнил он. "Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры — я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие Интернета", — пояснил премьер.
Председатель правительства добавил, что в рамках реализации госпрограммы будет использоваться проектный подход. "В программу заложены весьма значительные средства: это и федеральные средства, и средства внебюджетные, средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах", — подчеркнул Медведев.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев
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