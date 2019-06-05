Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос принадлежности Крыма был закрыт ещё пять лет назад. Сделали это сами жители полуострова на референдуме.
Так дипломат ответила на сообщение о подготовке Украиной новой стратегии по «возвращению Крыма». Сейчас Киев может похвастаться лишь возвращением на Родину бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, заявила Захарова в интервью НСН.
Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь, — отметила официальный представитель МИД.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Брюссель представит план «возвращения Крыма». Новую стратегию властей Киева предполагается обсудить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Она отметила, что новые власти Украины не забыли про Крым, и постоянно ведут консультации с европейскими партнёрами.