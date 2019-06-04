Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России

Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза НАТО в ходе визита в Брюссель . Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась. Владимир Зеленский отправится в Брюссель в этот вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины. Крым недостаточно защищен от терроризма

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса. По его словам, Украина интересует Запад только с целью дискредитации России, поэтому максимум, чего позволит добиться такая стратегия — заморозить ситуацию.

«Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. Как страна-сосед, которая всячески стремится дискредитировать Россию нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое. Народ Украины, на мой взгляд, ждет уже реальных политиков, которые реально оценивают ситуацию и предлагают решение проблем. А то, что он (Владимир Зеленский, прим. НСН) говорит, усугубит, точнее, просто заморозит ситуацию, в которой они по-прежнему будут орудием в руках западных государств. С одной стороны тень на плетень наводят: все-таки продолжают угождать меньшей части народа Украины, которая хотела бы, чтобы Крым вернулся Украине. Это, в частности, те избиратели, которые голосовали за Порошенко, на мой взгляд. И продолжают идти дорогой, которую он топтал и протоптал. Чувствуется отсутствие реальных политиков, которые объективно оценивают ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, ситуацию с Крымом и понимают, что никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», — заявил он.

По словам Цекова, у Украины действительно есть возможность вернуть Крым. Он уточнил, что такой поворот событий станет реальным только в случае воссоединения Украины с Россией. В этом вопросе сенатор посоветовал начать с восстановления экономических связей между странами.

«Крым навечно уже будет в составе Российской Федерации, как и до этого столетиями. Ну, а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет. На самом деле, Украине нужно стремиться к улучшению отношений с Россией, потому что только в этом случае у нее есть хороший шанс стать цивилизованным и нормальным государством. Для этого они бы разработали план, как улучшить отношения с Россией, как восстановить экономические связи, а они предлагают какую-то ерунду», -заключил собеседник НСН.