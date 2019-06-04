Россия предостерегла США от признания Украины союзником

По его словам, подобные инициативы американской стороны, если они реальны, расшатывают ситуацию в регионе в целом и на Украине в частности.

«Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса», — добавил Грушко.

Замминистра также считает, что предоставление Украине статуса союзника Вашингтона — это «еще один поощряющий сигнал [для] партии войны в Киеве».