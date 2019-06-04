Песков заявил, что конкретных планов по дате проведения саммита «нормандской четверки» нет

Германия, Франция и Конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" ( Россия Украина ) пока нет, так как Киев сначала должен сформировать команду и сформулировать позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что сначала требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны. Он пояснил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".