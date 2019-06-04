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Песков заявил, что конкретных планов по дате проведения саммита «нормандской четверки» нет 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) пока нет, так как Киев сначала должен сформировать команду и сформулировать позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что сначала требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны.
Он пояснил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".
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Политика , Дмитрий Песков , Германия , Киев , Франция
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