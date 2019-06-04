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Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя информацию о возможности проведения саммита в «нормандском формате» с участием президентов России и Украины, напомнил, что недавно Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Макрон сообщил об условиях для встречи по Донбассу
В этом разговоре «действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат (»нормандский»)», а также «было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны».
Потому «в данном случае требуется определенная домашняя работа», хотя «конкретных прикидок по времени проведения такого саммита» пока нет.
Ранее в Кремле уже называли условия встречи участников «нормандского формата».
До этого глава партии «Слуга народа», от которой в президенты Украины выдвигался Владимир Зеленский, заявил, что политическое объединение собирается добиваться включения Великобритании и США в «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Напомним, Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. Секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля.
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Политика , Видео , Александр Данилюк , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Германия , Киев , Франция
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