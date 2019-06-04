Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В этом разговоре «действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат (»нормандский»)», а также «было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны».

Потому «в данном случае требуется определенная домашняя работа», хотя «конкретных прикидок по времени проведения такого саммита» пока нет.

Ранее в Кремле уже называли условия встречи участников «нормандского формата».

До этого глава партии «Слуга народа», от которой в президенты Украины выдвигался Владимир Зеленский , заявил, что политическое объединение собирается добиваться включения Великобритании и США в «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.