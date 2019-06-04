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В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ПЕСКОВ О НАЗНАЧЕНИИ КУЧМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
КИЕВА
ПО ДОНБАССУ: ОН ОПЫТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, НО ВАЖНА КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
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