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В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕСКОВ О НАЗНАЧЕНИИ КУЧМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КИЕВА ПО ДОНБАССУ: ОН ОПЫТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, НО ВАЖНА КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости , Киев
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