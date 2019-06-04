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Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СТОЛТЕНБЕРГ СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ СИТУАЦИЮ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, В ЧАСТНОСТИ, ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости
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