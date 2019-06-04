Столтенберг обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

СТОЛТЕНБЕРГ СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ СИТУАЦИЮ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, В ЧАСТНОСТИ, ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

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