В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17

Накануне Помпео в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH17 на Украина в 2014 году.

"Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США? Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили", — заявил он журналистам, комментируя слова госсекретаря США.

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.

Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.