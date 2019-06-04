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В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео по Boeing, потерпевшему крушение на Украине в июле 2014 года, заявил, что расследование еще не закончено, а претензии Москвы по его ходу давно озвучены.
Накануне Помпео в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH17 на Украина в 2014 году.
"Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США? Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили", — заявил он журналистам, комментируя слова госсекретаря США.
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Комментарии
Политика , Александр Грушко , Николай Винниченко , Boeing , МИД , ИА Sputnik , RTL Group , Москва , США
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