Крым не испугался возможного продления санкций от ЕС

Крым становится все более самодостаточным регионом, так что продление санкций не отразится на его развитии. Так в крымском правительстве прокомментировали возможное продление ограничений еще на год.

«Западные наши, так называемые, партнеры не понимают, что принимаемые ими решения никак не отражаются на развитии Крыма, его экономики и вообще всех сфер и отраслей жизнедеятельности. Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чем от наших западных, с позволения сказать, коллег», — сказал РИА «Новости» вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Он подчеркнул, что Крым с каждым годом становится все более самодостаточным, так что не нуждается «ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран». По мнению Полонского, санкции будут продолжаться, пока Запад не поймет, что ущерб от экономических ограничений превышает политические дивиденды.