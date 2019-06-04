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Крым не испугался возможного продления санкций от ЕС 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Крым становится все более самодостаточным регионом, так что продление санкций не отразится на его развитии. Так в крымском правительстве прокомментировали возможное продление ограничений еще на год.
«Западные наши, так называемые, партнеры не понимают, что принимаемые ими решения никак не отражаются на развитии Крыма, его экономики и вообще всех сфер и отраслей жизнедеятельности. Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чем от наших западных, с позволения сказать, коллег», — сказал РИА «Новости» вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Он подчеркнул, что Крым с каждым годом становится все более самодостаточным, так что не нуждается «ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран». По мнению Полонского, санкции будут продолжаться, пока Запад не поймет, что ущерб от экономических ограничений превышает политические дивиденды.
Речь идет о санкциях Евросоюза по Крыму и Севастополю, срок которых истекает 23 июня. Ограничения включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг. Европейским судам также запрещено заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. Кроме того, санкции включают запрет экспортировать в Крым товары и технологии.
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Политика , Конфликты , Дмитрий Полонский , ЕС , РИА Новости , Республика Крым
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