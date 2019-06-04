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Дружбу России с Белизом заверят документально 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: YANDEX.BY/COLLECTIONS
Государственная Дума в июне намерена ратифицировать Договор об основах отношений между Российской Федерацией и центральноамериканской страной.
Подписанный в Нью-Йорке 25 сентября 2018 года договор между Москвой и Бельпоманом (столица Белиза) устанавливает намерения сторон развивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, в том числе принципов суверенного равенства государств, самоопределения народов, разрешения споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела государств, а также других общепризнанных принципов и норм международного права.
Договор предусматривает сотрудничество двух государств в рамках ООН, а также других международных организаций и форумов в целях содействия укреплению мира, стабильности и международной безопасности, обеспечения основы для социально-экономического развития и процветания своих народов. Кроме того, документ вводит правовые основы для сотрудничества наших государств в торгово-экономической, научно-технической, экологической сферах, а также в области культуры и искусства, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма, молодёжного обмена и спорта.
Наконец, договор устанавливает намерение сторон взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Договор подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Белиз — государство в Центральной Америке, до июня 1973 года носившее название Британский Гондурас. Страна граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой. Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем.
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Комментарии
Политика , ООН , Госдума , Белиз , Москва , Нью-Йорк
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