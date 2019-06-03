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В Госдуме и Совфеде удивились словам Трампа о «выводе россиян» из Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Твит Трампа — это выпуск пара для многих из тех, кто в вопросе Венесуэлы ориентируется на позицию Вашингтона»,
— сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал заявление президента США о том, что Россия якобы вывела «своих людей» из Венесуэлы.
«Заявление Трампа удивляет и его можно читать двояко. Или действительно было некое сообщение о том, что мы кого-то выводим, и оно дошло до американских ведомств; или своим твитом Трамп хочет снизить напряжение в «противостоянии» с Россией по Венесуэле», — полагает Леонид Слуцкий.
«Мы по-прежнему считаем, что раздувание страстей вокруг Венесуэлы и объявление Гуайдо лидером этой страны — абсолютно деструктивны. Венесуэльцы должны сами выбирать своего лидера. Потому я допускаю, что твит Трампа — это своего рода выпуск пара для многих из тех, кто в вопросе Венесуэлы ориентируется на позицию Вашингтона», — продолжил депутат.
«Но если Вашингтон готов отказаться от силового сценария, о котором ранее заявлял Джон Болтон, то это позитивный сигнал, в какую форму он бы не был облачен», — подытожил Слуцкий.
В свою очередь член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов также удивился заявлению Трампа.
«Очень странное заявление. Какого-то широкого физического присутствия России в Венесуэле в плане военных специалистов или гражданских специалистов нет и не было», — сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.
«Потому непонятно, что стоит за словами Трампа. Если он намекает на то, что это сигнал с нашей стороны, дающий Америке какую-то свободу действий — на нас это не похоже. Думаю, это скорее всего твит-сюжет, который в итоге исчезнет как дым», — резюмировал Морозов.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы.
«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», — написал Трамп в Twitter.
Ранее американские СМИ заявили, что число российских военных советников в Венесуэде сократилось, также утверждалось, что за последние месяцы число специалистов Ростеха в этой стране снизилось примерно с тысячи до нескольких десятков.
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве военных специалистов.
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Комментарии
Политика , США , Владимир Заемский , Олег Морозов , Джон Болтон , Леонид Слуцкий , Дональд Трамп , Ростех , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Венесуэла
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