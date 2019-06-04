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Песков: РФ не направляла США уведомлений о выводе технических специалистов из Венесуэлы 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не направляла Вашингтону официальных уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы, Дональд Трамп в своем Twitter реагирует на газетные источники информации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запись американского лидера на своей странице в сети.
"По всей видимости это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, — сказал Песков. — Потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть".
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Латинская Америка , США
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