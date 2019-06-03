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На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко 

РИА Новости + ещё 3 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала языковой закон на Украине основой для геноцида русского языка.
Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Его резко раскритиковали в РФ.
"Это абсолютно дискриминационный закон. В нем заложен геноцид русского языка", — сказала журналистам Матвиенко.
По её словам, на Украине уже дошли до того, что предлагают русские фамилии, которые заканчиваются на "ой", заменить на "ий".
"Это уже такой маразм и безобразие. Мне кажется, что эта пена скоро сойдёт", — сказала Матвиенко.
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Политика , Конфликты , Украина , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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