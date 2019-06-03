На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко

Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Его резко раскритиковали в РФ.

"Это абсолютно дискриминационный закон. В нем заложен геноцид русского языка", — сказала журналистам Матвиенко.

По её словам, на Украине уже дошли до того, что предлагают русские фамилии, которые заканчиваются на "ой", заменить на "ий".