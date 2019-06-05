Россия призвала Запад образумить Приштину

Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии — о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.

"Приходится констатировать, что Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе. Эта территория практически неуправляемая, она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы. Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косовоалбанское руководство, потому что иначе последствия могут быть непредсказуемыми", — сказала Захарова на брифинге.

"Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных по всей цепочке командования", — добавила она.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.