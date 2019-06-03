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В Госдуме прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
«Назначение кого-либо по делам Донбасса является внутренним уделом Украины», — сказал Швыткин.
По его словам, любое движение в сторону мирного регулирования со стороны Киева приветствуется.
При этом, добавил депутат, Украина должна понимать, что переговоры нужно вести, учитывая соглашения, которые были заключены с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кучму представителем в группе по Донбассу.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рассказал о главных задачах Зеленского на посту главы государства.
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Политика , Украина , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Госдума , Киев
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