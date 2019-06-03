В Госдуме прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«Назначение кого-либо по делам Донбасса является внутренним уделом Украины», — сказал Швыткин.

По его словам, любое движение в сторону мирного регулирования со стороны Киева приветствуется.

При этом, добавил депутат, Украина должна понимать, что переговоры нужно вести, учитывая соглашения, которые были заключены с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кучму представителем в группе по Донбассу.