Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
«Назначение кого-либо по делам Донбасса является внутренним уделом Украины», — сказал Швыткин.
По его словам, любое движение в сторону мирного регулирования со стороны Киева приветствуется.
При этом, добавил депутат, Украина должна понимать, что переговоры нужно вести, учитывая соглашения, которые были заключены с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кучму представителем в группе по Донбассу.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рассказал о главных задачах Зеленского на посту главы государства.