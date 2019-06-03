Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово

"С российской стороны обозначена принципиальная позиция по косовскому урегулированию, с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и международное право. Наблюдающееся в крае в последние дни обострение межэтнических отношений связано с многолетним потаканием Запада авантюристическим и провокационным шагам Приштины", — сообщили в МИД России по итогам встречи.

Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН , один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.