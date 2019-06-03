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Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Сербии в РФ Словенко Терзичем ситуацию в самопровозглашенном Косово, сообщили в МИД РФ.
"С российской стороны обозначена принципиальная позиция по косовскому урегулированию, с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и международное право. Наблюдающееся в крае в последние дни обострение межэтнических отношений связано с многолетним потаканием Запада авантюристическим и провокационным шагам Приштины", — сообщили в МИД России по итогам встречи.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая предприняли операцию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Комментарии
Политика , В мире , Александр Грушко , МИД , Совбез ООН , ООН , МВД , Сербия
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