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Помощник Путина вычислил, кто «слил» информацию об изъятии у олигархов 500 млрд сверхдоходов 

Ura.Ru 42 минуты назад
Фото: URA.RU
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что он знает, кто передал СМИ информацию о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний сверхдоходы на сумму больше 500 млрд рублей. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.
По словам политика, «список Белоусова» попал в публичную плоскость через бизнес. Кроме того, ему «совершенно точно» известен источник этой утечки, однако называть имена этих людей он не стал, «чтобы не обваливать акции этих компаний».
Помощник главы государства лишь пояснил, что документ утек из правительства и попал к бизнесменам, чьи компании попали в список. Те, в свою очередь, передали всю информацию журналистам, «выстрелив» таким образом себе в ногу. Такое сравнение Белоусов объяснил тем, что предприниматели неправильно поняли его письмо, а резонансом в СМИ добились лишь народного гнева и падения стоимости своих компаний.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Андрей Белоусов предложил изъять около 0,5 трлн рублей сверхдоходов у предприятий горно-металлургической и химической отраслей. В их числе оказались такие компании, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», ММК, «Сибур», пермский производитель калийных удобрений «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел» «Фосагро», и другие.
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Политика , Выборы на Украине , Андрей Белоусов , Фосагро , Сибур , Полюс Золото , Алроса , Мечел , Северсталь , Металлоинвест , Уралкалий , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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