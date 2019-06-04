Пушков высмеял «побег» Яценюка из Украины

По словам Пушкова, бывший украинский премьер "трезво" понял, что до него скоро "доберутся", поэтому решил бежать из страны.

"Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить", — добавил Пушков.

Сенатор считает, что Яценюк взял все деньги и "удрал" в США, где и будет прятаться.

"Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги", — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Яценюк спешно покинул Украину.