Пушков высмеял «побег» Яценюка из Украины 

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк "сделал ноги" из страны. Об этом он написал в твиттере.
По словам Пушкова, бывший украинский премьер "трезво" понял, что до него скоро "доберутся", поэтому решил бежать из страны.
"Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить", — добавил Пушков.
Сенатор считает, что Яценюк взял все деньги и "удрал" в США, где и будет прятаться.
"Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги", — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Яценюк спешно покинул Украину.