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Беглов объявил о заморозке повышения тарифов на услуги ЖКХ 

Ридус + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о заморозке повышения тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, в июле рост составит 0,4% вместо допустимого уровня 4,5%.
Мы провели инвентаризацию и посмотрели, что у нас есть соответствующие резервы как минимум для того, чтобы заморозить повышение тарифов, — цитирует главу Петербурга ТАСС.
Работа по инвентаризации и снижению тарифов будет продолжена, но снижение тарифов не должно сказаться на качестве работы инженерных систем, подчеркнул Беглов.
Кроме того, накануне по поручению главы Северной столицы комитет по тарифам Санкт-Петербурга, Федеральная антимонопольная служба РФ и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провели работу по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.
Эти мероприятия привели к тому, что общий платеж петербуржцев на коммунальные услуги с 1 июля не увеличится.
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Политика , Общество , Александр Беглов , ФАС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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