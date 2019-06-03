Беглов объявил о заморозке повышения тарифов на услуги ЖКХ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о заморозке повышения тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, в июле рост составит 0,4% вместо допустимого уровня 4,5%.

Мы провели инвентаризацию и посмотрели, что у нас есть соответствующие резервы как минимум для того, чтобы заморозить повышение тарифов, — цитирует главу Петербурга ТАСС.

Работа по инвентаризации и снижению тарифов будет продолжена, но снижение тарифов не должно сказаться на качестве работы инженерных систем, подчеркнул Беглов.

Кроме того, накануне по поручению главы Северной столицы комитет по тарифам Санкт-Петербурга, Федеральная антимонопольная служба РФ и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провели работу по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.

Эти мероприятия привели к тому, что общий платеж петербуржцев на коммунальные услуги с 1 июля не увеличится.