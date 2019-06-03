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Путин откроет в Москве мемориал узникам концлагерей 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Владимир Путин посетит в Москве церемонию открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Глава государства также осмотрит выставку памяти погибшим героям в Еврейском музее и центре толерантности.
Мероприятие запланировано на 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Закладка камня на месте будущей композиции состоялась в январе 2018 года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конкурс на эскиз скульптурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском концлагере «Собибор». Он действовал с мая 1942 года и прекратил существование после восстания, которое в октябре 1943 года возглавил советский лейтенант Александр Печерский.
Ранее News.ru писал, что в Израиле скончался последний из выживших в «Собиборе» Семён Розенфельд. Ему было 96 лет.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Александр Печерский , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Москва
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