Путин откроет в Москве мемориал узникам концлагерей

Президент Владимир Путин посетит в Москве церемонию открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Глава государства также осмотрит выставку памяти погибшим героям в Еврейском музее и центре толерантности.

Мероприятие запланировано на 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля

Закладка камня на месте будущей композиции состоялась в январе 2018 года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху . Конкурс на эскиз скульптурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском концлагере «Собибор». Он действовал с мая 1942 года и прекратил существование после восстания, которое в октябре 1943 года возглавил советский лейтенант Александр Печерский

Ранее News.ru писал, что в Израиле скончался последний из выживших в «Собиборе» Семён Розенфельд. Ему было 96 лет.