Москву подозревают в сдаче Мадуро Америке

Российское руководство заподозрили в желании отказаться от поддержки венесуэльского режима. Американская пресса сообщила о предполагаемом уменьшении числа военных советников из России на территории Боливарианской Республики. Несмотря на то что сейчас российская сторона отрицает все соответствующие «сливы», о готовности Кремля «сдать» Мадуро в обмен на какие-то уступки от американцев заговорили ещё в то время, когда в Сочи прилетел госсекретарь США Майкл Помпео.

О том, что Россия могла отозвать своих «военных советников» из Венесуэлы , сообщило американское издание The Wall Street Journal. Решение, как отмечает газета, было принято на фоне тщательного пересмотра в Москве всех плюсов и минусов присутствия в Боливарианской Республике. Якобы российское руководство сомневается в политической и экономической устойчивости действующего президента Николаса Мадуро. The Wall Street Journal сообщила, что корпорация «Ростех» , которая, как акцентирует внимание газета, обучала венесуэльскую армию и вела консультации по поводу оружейных контрактов, сократила штат своих сотрудников в республике до нескольких десятков человек. Несколько лет назад в Венесуэле была тысяча таких военных специалистов, утверждает издание со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве . По словам этих источников, признаки постепенного отказа российских властей от поддержки режима проявились в последние месяцы, когда оказалось, что венесуэльскому руководству нечем оплачивать новые контракты с российской стороной.

Некий представитель российского правительства , на которого ссылается The Wall Street Journal, утверждает, что перед тем, как принять решение, Ростех взвесил политическую выгоду от поддержки венесуэльского режима и его экономические возможности.

Они (в Ростехе. — News.ru) верят, что борьба проиграна, — цитирует американское издание чиновника.

Последним крупным контрактом в Венесуэле, считает газета, стало строительство в марте учебного центра для пилотов вертолётов.

Российско-венесуэльские оборонные связи процветали во времена предшественника Мадуро — Уго Чавеса , который подписывал множество двусторонних контрактов на поставку оружия. Россия была в числе крупнейших международных политических — и не только — спонсоров Мадуро, поэтому сообщения о свёртывании российского присутствия наблюдатели трактуют как признак того, что у России есть пределы влияния в латиноамериканской стране. Сам венесуэльский лидер неоднократно пытался хвастаться качеством связей с Москвой — для того чтобы предотвратить возможный силовой сценарий.

Глава российской дипмиссии в Венесуэле уже успел сделать заявление по следам материала в американской газете. В частности, посол Владимир Заемский заявил РИА Новости:

Это — очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идёт с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет.

В Ростехе также не согласны с материалом о выводе специалистов из Венесуэлы.

Состав представительства остаётся неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолётов, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Ростеха.

В корпорации отметили, что цифры, опубликованные в The Wall Street Journal в отношении штата, преувеличены в десятки раз. В свою очередь, в Рособоронэкспорте на фоне этих данных заявили о готовности углублять военно-технического сотрудничество с венесуэльским режимом.

Впрочем, если допустить, что данные о выводе российских специалистов из Венесуэлы — правда, а опровержение информации ведомствами — стандартная бюрократическая процедура, то вряд ли это укладывается в обычную переоценку рисков. Вероятно, подобный шаг можно было бы рассматривать как уступку российской стороны американскому руководству. Подозрения, что некий торг по ситуации в Боливарианской Республике ведётся между Москвой и Вашингтоном, появились после приезда Майкла Помпео в Сочи в середине мая. Безусловно, визит шефа американской дипломатии многие расценили как часть подготовки к двустороннему саммиту, однако вместе с тем начали циркулировать предположения, что Россия и США ведут переговоры о том, что делать дальше с Венесуэлой. Москве уже тогда приписывали планы отказаться от поддержки режима Мадуро. Правда, что тогда Москва может требовать взамен — остаётся загадкой. Допущение, что это уступки по другим, не связанным с Латинской Америкой досье, пока кажется слишком фантастическим.