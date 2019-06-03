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Володин осудил разрушение памятника Жукову в Харькове 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал актом вандализма разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и выразил уверенность, что украинский народ даст оценку подобным действиям.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
Володин, находящийся в понедельник с рабочим визитом в Сербии, возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. "Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее", — сказал он журналистам по окончании церемонии.
К сожалению, констатировал спикер Госдумы, "до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности".
"Недавний акт вандализма в Харькове — разрушение бюста маршалу Жукову — вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны", — подчеркнул Володин.
"Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти", — заявил он.
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Комментарии3
Политика , Георгий Жуков , Вячеслав Володин , Госдума , Харьков
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