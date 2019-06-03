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Кремль отреагировал на призыв Трампа по Идлибу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для нейтрализации террористов, совершающих обстрелы из Идлиба, принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 3 июня.
«Безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций», — сказал он, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к России о прекращении бомбардировок на территории сирийской провинции Идлиб.
Ранее в понедельник Трамп в своем Twitter-аккаунте написал, что до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран бомбят Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.
30 мая в СМИ появилась информация, что российские истребители начали наносить авиаудары в районе Идлиба.
Москва неоднократно отвергала обвинения западных политиков в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в Идлибе. Россиякая сторона подчеркивает, что ведет борьбу против террористов.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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