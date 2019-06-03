Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали предложение США по Асаду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 42 минуты назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал аккуратнее относиться к сообщениям о предложении США признать легитимность сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в Сирии.
«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — заявил Песков, передает РИА «Новости».
Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Крым стал лидером по росту экономики в России Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности Кернес бьёт Зеленского его же оружием
Политика , Видео , Башар Асад , Дмитрий Песков , РИА Новости , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу138
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию191
США поставили ультиматум Европе436
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца57
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова21
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение