Сенатор объяснил снос памятника Жукову в Харькове

В воскресенье, 2 июня, в Харькове возле Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко представители националистических организаций повалили с помощью троса бюст маршала Георгия Жукова, а на его месте установили флаг Украины

После сноса памятника в Харькове возбудили два уголовных дела. Как уточнили в полиции, уголовные дела возбуждены по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" (максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Со своей стороны мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова будет восстановлен. "Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием) Хомутынником, и он сказал, что за счет фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время", — цитируют Кернеса украинские СМИ.

Памятник маршалу Жукову был установлен в 1994 году в Харькове на одноименном проспекте, c 2016 года переименованном в проспект имени Петра Григоренко.

"Это продолжение политики, начатой при Порошенко. Она носит совершенно уродливые формы. Сама по себе идея декоммунизации возмутительна, из ряда вон выходящая, которую нормальные люди (цивилизованное общество за границей), я считаю, должны были бы осудить. Но не осуждают. Они под эту идею подводят все подряд и начинают разваливать все памятники, связанные с нашей общей историей. Они валят памятники и связанные непосредственно с Россией, и связанные с Украиной, потому что им так хочется. Нынешняя ситуация демонстрирует полную слабость власти, неспособность навести порядок", — возмутился член Совфеда.

При этом сенатор признался, что ему не нравятся заявления харьковского градоначальника о восстановлении бюста за средства благотворителей.

"Надо восстанавливать… за счет тех, кто это разрушает: за счет украинских нацистов, которые на мой взгляд, должны быть преданы суду, на них должны быть наложены очень серьезные материальные взыскания — за счет этих средств и надо было бы восстанавливать памятник. Тогда это будет серьезным уроком для других желающих подобные акты совершать. Этого нет, к сожалению", — посетовал Цеков.

Комментируя отсутствие при сносе бюста противодействия украинским националистам со стороны харьковчан, сенатор подчеркнул, что "гражданское общество на Украине запугано кучкой националистов". "Националисты на сегодняшний день на Украине — это те же бандиты. Бандитов люди по жизни боятся, потому что банды действуют вне закона. Украинские нацики действуют вне закона. Люди знают, что они сегодня свалили памятник, а завтра придут и убьют тебя, твою семью", — пояснил он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.