Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что от США пока не было официального предложения на этот счет

"До сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча, — сказал он. — Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало".

Песков напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным в Сочи (14 мая) "говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно". По словам представителя Кремля, такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Он ушел от прямого ответа на вопрос, как поступит Путин, если Трамп предложит провести эту встречу. По словам Пескова, ответ на этот вопрос очевиден. "Когда Владимир Путин о чем-то говорит, это не пустые слова, — подчеркнул пресс-секретарь. — И если он что-то решил, то его слова всегда подтверждаются делом. В этом я абсолютно уверен, на все сто процентов".