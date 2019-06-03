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Песков напомнил про взгляд орла на гербе России 

Российская Газета + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Нельзя сказать, что Россия выбрала партнерство со странами Востока в ущерб Западу.
"Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.
"Орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток", — напомнил представитель Кремля.
Китай пока что не торговый партнер России номер один, сказал Песков. "Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза", — указал он. Но Китай и Россию связывают очень тесные отношения и объем торговли постоянно растет вне зависимости от международной экономической обстановки.
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Политика , Дмитрий Песков , ЕС , Russia Today
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