Песков напомнил про взгляд орла на гербе России

Нельзя сказать, что Россия выбрала партнерство со странами Востока в ущерб Западу.

"Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"Орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток", — напомнил представитель Кремля.