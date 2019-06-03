Косачёв оценил сообщения СМИ о возможном предложении США по Сирии

По словам сенатора, к настоящему времени подтверждения данной информации нет.

«Однако вполне возможно, что такого рода сценарий прорабатывается Вашингтоном, и нынешний вброс призван спровоцировать возможную реакцию России для её анализа», — пояснил он.

Также Косачёв отметил, что в данной ситуации американцы преследуют две цели. Во-первых, оказать противодействие Ирану в регионе, во-вторых — «продать партнёру то, что он и так имеет», а именно — признать легитимность президента Сирии Башара Асада

При этом он добавил, что если Вашингтон хочет добиться снижения иностранного присутствия в САР, необходимо сделать всё для того, чтобы терроризм в стране и в регионе в целом был разгромлен.

Ранее СМИ передавали, что США и тх союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства.