Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачёв оценил сообщения СМИ о возможном предложении США по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Соединённых Штатов предложить России сделку по Сирии.
По словам сенатора, к настоящему времени подтверждения данной информации нет.
«Однако вполне возможно, что такого рода сценарий прорабатывается Вашингтоном, и нынешний вброс призван спровоцировать возможную реакцию России для её анализа», — пояснил он.
Также Косачёв отметил, что в данной ситуации американцы преследуют две цели. Во-первых, оказать противодействие Ирану в регионе, во-вторых — «продать партнёру то, что он и так имеет», а именно — признать легитимность президента Сирии Башара Асада.
При этом он добавил, что если Вашингтон хочет добиться снижения иностранного присутствия в САР, необходимо сделать всё для того, чтобы терроризм в стране и в регионе в целом был разгромлен.
Ранее СМИ передавали, что США и тх союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства.
RT на русском: последние новости
Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности Песков: многие вопросы США и России нужно решить на уровне президентов В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Комментарии1
Политика , Башар Асад , Константин Косачев , Совет Федерации , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию224
США поставили ультиматум Европе480
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца53
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии126
В Москву придет тропическая жара9
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение