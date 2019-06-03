Песков отметил важность встреч Путина и Трампа

На повестке у РФ США множество стратегических вопросов, которые можно решить только на уровне президентов, отсутствие таких встреч нелогично и противоречит национальным интересам двух стран, но Россия "не может быть святее папы Римского", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Мы считаем, что встречи нужны. Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов. На более низком уровне эти проблемы решить невозможно", — сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.

По его словам, множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить.