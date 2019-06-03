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Песков отметил важность встреч Путина и Трампа 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
На повестке у РФ и США множество стратегических вопросов, которые можно решить только на уровне президентов, отсутствие таких встреч нелогично и противоречит национальным интересам двух стран, но Россия "не может быть святее папы Римского", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что встречи нужны. Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов. На более низком уровне эти проблемы решить невозможно", — сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.
По его словам, множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить.
"И мы понимаем, что в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает. Так что непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран. Но мы не можем, как говорится, "быть святее папы Римского", — добавил Песков.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , США
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