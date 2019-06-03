Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви , находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели. При этом представитель Кремля отметил, что хотел бы видеть Калви на ПМЭФ. В интервью программе SophieCo на телеканале RT он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин держит дело Калви на личном контроле.

"Не знаю, не знаю… Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения", — ответил Песков на вопрос, может ли получить Калви разрешение участвовать в ПМЭФ. Однако он заявил: "Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело Мы не знаем, какой характер оно носит". "Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума", — признался пресс-секретарь президента.

Он констатировал, что Калви "был довольно активным игроком на российском рынке больше 15 лет". "Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", — заметил Песков.

Закон есть закон

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Калви не отразится на участии представителей США в форуме. "Это не значит, что американские бизнесмены не будут участвовать в форуме — они приедут. Они аккредитованы. Большинство из них уже неоднократно подтвердили свое участие", — констатировал представитель Кремля.

Он напомнил о недавней встрече Путина с представителями деловых кругов Франции. "Ее участники (среди которых был Патрик Пуянне — глава "Тоталь" ) поднимали вопрос о судьбе французского гражданина (французского партнера Калви Филиппа Дельпаля — прим. ТАСС) и Майкла Калви. Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства", — сообщил представитель Кремля.

"Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать", — указал Песков.

На его взгляд, "многие бизнесмены протестуют против этого дела из убежденности в том, что речь идет о сугубо коммерческом споре, который нужно решать в арбитражном суде, а не в уголовном, или не в рамках уголовного расследования". "Так вот: надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идет не о коммерческом споре, то все было сделано правильно. Вот, в чем суть. Нужно набраться терпения. И надо понимать, что у прокуроров и следователей должны быть очень веские основания для помещения этих лиц под стражу на период следствия", — заявил представитель Кремля.

Он также утвердительно ответил на вопрос, находится ли дело Калви под личным контролем Путина. И уточнил: "Его [президента] информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он [Путин] понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов". "Но закон есть закон — его надо соблюдать", — заключил Песков.