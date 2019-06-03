Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию

В России сократится производство мяса

В 2019 году производство мяса птицы и скота в России может продемонстрировать самые низкие за последние десять лет темпы роста. Как пишет «Коммерсант», причиной может стать насыщенность рынка на фоне снижения реальных доходов граждан.

По прогнозам аналитического центра «Совэкон», в живом весе производство вырастет всего на 0,5 процента (до 15 миллионов тонн). В 2018-м рост составлял 2,5 процента, в 2016-м — 3,7 процента, а в 2015-м этот показатель достигал 4,3 процента. По итогам 2018 года обеспеченность мясом птицы достигла 95–98 процентов. Поддержать производство способен рост внутреннего потребления, который может произойти за счет снижения цен. Также производителей может поддержать экспорт в азиатские страны, который, по прогнозам, увеличится на 40 процентов.

Космические санкции: чем грозит запрет российских ракет в США

Запрет Пентагона на использование российских ракет может сказаться на планах проекта OneWeb по запуску спутников, предоставляющих широкополосный интернет всему миру, с помощью российских носителей. Как пишут «Известия», в составе инвесторов проекта есть американские компании, и если Пентагон намекнет, что не будет пользоваться услугами OneWeb из-за сотрудничества с Россией, ситуация с сотрудничеством может кардинально измениться.

Экономика Крыма стала лидером по росту в России

Общий рост пяти основных секторов крымской экономики в первом квартале 2019 года оказался самым быстрым среди всех российских регионов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Речь идет о росте в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению. В Институте комплексных стратегических исследований выяснили, что в России есть всего четыре региона, где бы все сектора показывали рост — Крым, Севастополь, Пензенская и Сахалинская области (но в Крыму рост выше). В РАНХиГС предположили, что причинами быстрого роста в Крыму могли стать крупные федеральные строительные проекты, в том числе строительство автотрассы «Таврида».

Россия ответила на новости об отзыве военных специалистов из Венесуэлы

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве военных специалистов РФ из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило об отзыве большей части специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военных (численность россиян якобы сократилась с почти тысячи до нескольких десятков). По версии источников WSJ, в Москве такое решение приняли из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за нехватки у Каракаса денег для оплаты старых. Заемский заявил, что это «абсолютно не соответствует действительности». По его словам, российские специалисты работают в Венесуэле с соблюдением имеющихся обязательств, о сокращениях речи нет.

Власти введут налог на электронные сигареты и вейпы

Теперь Минфину предстоит определить для устройств, заменяющих сигареты, ставки акциза на 2019–2021 годы. Газета отмечает, что новые меры могут обойти стороной устройства IQOS и glo, в которых используется не жидкость с никотином, а табак, который тлеет при нагревании.