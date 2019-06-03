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Иркутского губернатора выписали из больницы 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая из-за болей в спине, выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.
"Главу региона выписали, он на работе", — сказали в пресс-службе.
Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Для дополнительных обследований его оставили в больнице.
Левченко возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года, до этого был депутатом Государственной думы трех созывов. Состоит в КПРФ. Ему 65 лет.
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Политика , Сергей Левченко , Госдума , КПРФ , Иркутская Область
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