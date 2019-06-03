Иркутского губернатора выписали из больницы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко , госпитализированный 25 мая из-за болей в спине, выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Главу региона выписали, он на работе", — сказали в пресс-службе.

Левченко обратился в медицинское учреждение из-за болей, связанных с травмой спины. Для дополнительных обследований его оставили в больнице.