Госдума считает недопустимым поведение Евросоюза и США, которое подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.
"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", — сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".
"Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность", — подчеркнул Володин.