Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".