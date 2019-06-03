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Володин назвал поведение ЕС и США на Балканах недопустимым 

РИА Новости + ещё 14 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума считает недопустимым поведение Евросоюза и США, которое подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.
"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", — сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров "ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".
"Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность", — подчеркнул Володин.
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Политика , Вячеслав Володин , ЕС , Совбез ООН , Госдума , Сербия , США
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