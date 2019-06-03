Евросоюз решил продлить санкции против России

Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции против России за присоединение Крыма . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, Евросоюз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя»

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.