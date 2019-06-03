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Евросоюз решил продлить санкции против России 

Lenta.ru + ещё 5 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции против России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, Евросоюз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя»
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , cанкции , ЕС , Еврокомиссия , Республика Крым
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