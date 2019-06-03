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Захарова рассказала пенсионеру о бездарных поездках 

Рамблер 2 часа назад
Фото: URA.RU
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос подписчика в Facebook, который обвинил дипломата в «бездарных и бесполезных поездках по всему миру». Женщина прокомментировала претензию сдержанно, хотя призналась, что вынуждена была «сдержаться».
Вопрос россиянина появился под постом Захаровой, в котором она выложила более 20 фото с пейзажами из японской столицы. Дипломат назвала импровизированную экспозицию «Бегом по Токио».
Одним из первых на снимки отреагировал «пенсионер из Владикавказа» Владимир Санакоев, который поинтересовался, во сколько российскому бюджету «бездарные и бесполезные поездки» Захаровой по всему миру. При этом мужчина отметил, что на ответ не рассчитывает.
«Хочется ответить Вам так, чтобы Вы поняли. Но сдержусь», — начала свой ответ представитель Министерства иностранных дел РФ (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По её словам, в своих «поездках» ей приходится оперативно рассказывать СМИ о работе отечественных делегаций за рубежом, оформлять журналистов, а также самой участвовать в многочисленных пресс-конференциях.
«Мои поездки» не бесполезные. Я реализую поставленную задачу, мы с коллегами по пресс-службе стараемся делать это оперативно и качественно», — резюмировала Захарова.
Комментарии46
Политика , Мария Захарова , МИД
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