Захарова рассказала пенсионеру о бездарных поездках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос подписчика в Facebook, который обвинил дипломата в «бездарных и бесполезных поездках по всему миру». Женщина прокомментировала претензию сдержанно, хотя призналась, что вынуждена была «сдержаться».

Вопрос россиянина появился под постом Захаровой, в котором она выложила более 20 фото с пейзажами из японской столицы. Дипломат назвала импровизированную экспозицию «Бегом по Токио».

Одним из первых на снимки отреагировал «пенсионер из Владикавказа» Владимир Санакоев, который поинтересовался, во сколько российскому бюджету «бездарные и бесполезные поездки» Захаровой по всему миру. При этом мужчина отметил, что на ответ не рассчитывает.

«Хочется ответить Вам так, чтобы Вы поняли. Но сдержусь», — начала свой ответ представитель Министерства иностранных дел РФ (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По её словам, в своих «поездках» ей приходится оперативно рассказывать СМИ о работе отечественных делегаций за рубежом, оформлять журналистов, а также самой участвовать в многочисленных пресс-конференциях.