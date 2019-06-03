Захарова ответила пенсионеру, спросившему ее о тратах на «бездарные и бесполезные» поездки по миру

РФ Официальный представитель министерства иностранных дел ( МИД Мария Захарова удивила своих подписчиков. Дипломат рассказала пенсионеру на своей странице в Facebook о том, зачем она отправляется в зарубежные поездки.

В комментариях к одной из последних публикаций Захаровой Владимир Санакоев, представившийся «пенсионером из Владикавказа », задал вопрос:

«Во что обходятся российскому бюджету Ваши бездарные и бесполезные поездки по всему миру, осуществляемые лишь для имитации бурной деятельности?»

Пенсионер также поблагодарил дипломата за прочтение сообщения и отметил, что ответ увидеть он не рассчитывает.

Вопреки ожиданиям Санакоева, от Захаровой последовал ответ.

Дипломат заявила, что ей бы хотелось «ответить так, чтобы ее поняли», но она предпочла сдержаться. Захарова рассказала пенсионеру, в чем состоят ее обязанности как представителя МИД в зарубежных поездках, а также прикрепила ссылку на сайт ведомства, чтобы наглядно продемонстрировать результат своей работы. В заключение Захарова написала: «Поэтому „мои поездки“ не бесполезные. Я реализую поставленную задачу».

Пенсионера ответ порадовал.

«Я молодец, хоть и стар, я достиг цели, сама Мария Захарова отреагировала на меня. Польщен вниманием безмерно», — написал он.

Facebook