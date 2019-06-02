Кадыров отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

«Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках и скверах памятник советскому маршалу.

По мнению главы республики, те, кто повалили бюст Жукову, ничем не прославили себя, но «покрыли себя позором».

«Российский народ знает и чтит своих национальных героев! И так будет всегда», — заключил Кадыров.