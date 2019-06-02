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Кадыров отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
«Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках и скверах памятник советскому маршалу.
По мнению главы республики, те, кто повалили бюст Жукову, ничем не прославили себя, но «покрыли себя позором».
«Российский народ знает и чтит своих национальных героев! И так будет всегда», — заключил Кадыров.
Напомним, в воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.
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Политика , Георгий Жуков , Рамзан Кадыров , Геннадий Кернес , Харьков , Чеченская Республика
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