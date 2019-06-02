В СССР предвидели конфликт вокруг Курил еще 60 лет назад

Руководство СССР в 1955 году перед началом переговоров с Японией понимало, что у Токио могут возникнуть претензии на южную часть Курильских островов из-за противоречивых положений международных договоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo, в распоряжении которого оказался рассекреченный внутренний документ ЦК КПСС

По данным агентства, в июне 1955 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подготовил отчет, в котором говорится, что положения Сан-Францисского мирного договора в будущем позволят Японии заявить о своем праве на Курилы. По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части острова Сахалин и Курильской гряды отошли СССР, однако в Сан-Францисском мирном договоре содержится другая формулировка. Так, в тексте документа сказано, что Япония «отказывается от всех прав и претензий на Курильские острова», хотя договор не уточняет, какой из сторон отойдут эти территории. Молотов считал это обстоятельство спорным моментом, поскольку, по его мнению, это не соответствовало данным США Великобритании обещаниям и заключенным с СССР договоренностям.

Также Kyodo отмечает, что советское правительство планировало отклонять любые переговоры с Японией, если Токио выдвинет территориальные претензии Москве. Однако если отношения между двумя странами начнут улучшаться, то в качестве жеста доброй воли предлагалось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Но для этого Япония должна была признать советский суверенитет над южной частью Курил и отказаться размещать на своей территории американские военные базы.

1 июня сообщалось, что правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня. На саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке 28-29 июня, стороны намерены сосредоточиться на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В японском законодательстве эти четыре острова называют «северными территориями». Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

8 сентября 1951 года на конференции в Сан-Франциско 49 странами был подписан мирный договор. Документ подготовило руководство США и Великобритании. Остальные страны, участвовавшие в войне с Японией, к написанию текста не привлекались. Советская делегация не приняла оригинальный текст договора и предложила свою версию с поправками и дополнительными статьями к основным 27. В них, в частности, оговаривалось признание Японией суверенитета Китая над Маньчжурией, островом Тайвань, а также признание за СССР права на Южный Сахалин и Курильские острова. Американская сторона отказалась рассматривать предложения СССР, несмотря на одобрение нового варианта некоторыми участниками конференции. По этой причине Сан-Францисский мирный договор не подписали СССР, Польша, Чехословакия, а также Бирма, Индия, КНДР, Китай и Монголия.