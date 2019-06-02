«Минимизировать последствия»: Никитин дал поручение после взрыва в Дзержинске

«Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», — сказал Никитин.

По информации губернатора, в стационаре сейчас остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 в состоянии средней степени тяжести.

Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением.

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в медучреждения обратилось 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. Кареты скорой помощи доставили в больницы 28 пациентов, остальные обратились к медикам самостоятельно.

Власти пообещали выплатить госпитализированным материальную помощь. Деньги выделят из регионального и муниципального бюджетов.

Накануне в Дзержинске произошло ЧП. Несколько взрывов прогремело на оборонном заводе «Кристалл», где производят взрывчатые вещества. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.