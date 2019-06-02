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«Минимизировать последствия»: Никитин дал поручение после взрыва в Дзержинске 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в постоянном режиме контролировать состояние пострадавших от взрыва в Дзержинске. В стационарах города остаются 16 человек. Такую информацию приводит официальный сайт правительства Нижегородской области.
«Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации», — сказал Никитин.
По информации губернатора, в стационаре сейчас остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 в состоянии средней степени тяжести.
Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением.
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в медучреждения обратилось 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. Кареты скорой помощи доставили в больницы 28 пациентов, остальные обратились к медикам самостоятельно.
Власти пообещали выплатить госпитализированным материальную помощь. Деньги выделят из регионального и муниципального бюджетов.
Накануне в Дзержинске произошло ЧП. Несколько взрывов прогремело на оборонном заводе «Кристалл», где производят взрывчатые вещества. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии2
Политика , Происшествия , Глеб Никитин , Нижегородская Область
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