О чём будут говорить Зеленский с Трампом после Путина. Темы, от которых нельзя отказаться

По мнению главреда ЗН Юлии Мостовой, «это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе». Однако, как предполагается, круг обсуждаемых проблем будет гораздо шире.

Зеленскому позволили победить

Действительно, сообщение Мостовой выглядит очень комплиментарно для Зеленского.

Во-первых, инициатором встречи, формально, выступает Вашингтон, что составляет живейший контраст с Порошенко , который вынужден был напрашиваться на встречу с Трампом и платить за фотографию с ним.

Можно также вспомнить комплимент со стороны Рудольфа Джулиани, который сравнил Зеленского с самим Трампом.

После столь явного выражения симпатии Зеленский наверняка расслабится и из него можно будет верёвки вить. Но может, конечно, в Вашингтоне смотрят на нового украинского президента так же, как три четверти украинских избирателей — какая ни есть, но всё же альтернатива Петру Порошенко, который по ряду причин был Трампу неприятен.

Ещё надо учесть, что начало отношений между Зеленским и Трампом было так себе (отказ Джулиани от визита в Киев и т.п.). Так что нынешнюю победу можно трактовать и так, что Зеленскому дали второй шанс показать, что он умеет себя вести в приличном обществе. Хотя после Климкина такие суждения выглядят неоднозначно.

Во-вторых, встреча назначена на период после внеочередных парламентских выборов, но — до очередных. Маловероятно, чтобы Штаты углублялись в особенности украинского противостояния вокруг сроков выборов, но намек совершенно прозрачный: Вашингтон исходит из того, что выборы пройдут тогда, когда это запланировал Зеленский — в июле; если же выборы произойдут не в июле, Вашингтон будет разочарован — Трамп собирается встречаться не просто с Зеленским, а с Зеленским, уже получившим работоспособный парламент.

А это, в свою очередь, сигнал Порошенко и его окружению, пытающимся без особой для них надобности навтыкать палок во все колеса Зеленского: мол, не до вас, есть вопросы посерьезней, хватит бузить. Посмотрим, прислушаются ли?

Разумеется, гиперпатриоты будут бухтеть на счёт того, что сначала Трамп будет вести с Путиным переговоры об Украине без участия Украины — то самое, от чего предостерегал Порошенко. Но тут как бы без вариантов — только сферические в вакууме поклонники секты «25%» могут воображать, что их мнение кого-то интересует за пределами Украины…

Кстати, предполагается, что встреча Трампа и Путина состоится на саммите G20 в Осаке в конце июня. Обсуждаться там будет широкий круг вопросов, причём украинский — далеко не самый главный и существенных подвижек в нём не ожидается (по стратегическим вопросам между сторонами консенсус, в менее принципиальных вопросах консенсус невозможен без капитуляции одной из сторон).

Темы переговоров

У Трампа есть много тем, о которых стоит говорить с новым украинским лидером.

Во-первых, это, разумеется, тема Донбасса.

Тут, как ни странно, ясности немного. Судя по заявлениям Волкера, Вашингтон по-прежнему придерживается линии на то, что Россия должна отдать Украине Донбасс, после чего Украина выполнит политическую часть Минских соглашений. Вопрос о том, зачем она вообще должна это делать, если политическая часть соглашений — условие для возвращения Донбасса в состав Украины, благоразумно не ставится. Также как и вопрос о степени актуальности политической части Минских соглашений, от которых де-факто (а отчасти и де-юре) давно отказались обе стороны конфликта.

В общем, вероятность того, что Путин сделает такой подарок Трампу, околонулевая. Вероятность того, что Путин обменяет Донбасс на что-то другое (Иран, Сирия, Венесуэла), тоже невысока.

Вообще идеальным вариантом сейчас была бы приднестровизация конфликта — прекращение боевых действий, отвод войск, поэтапное восстановление нормального транспортного сообщения и экономических связей. Остальное можно и подморозить. Сделает ли такой подарок Трамп Путину — вопрос. Хотя продолжение нынешней фазы конфликта или его обострение ему тоже без надобности.

Во-вторых, это газовая тема. Похоже на то, что США проиграли борьбу вокруг «Северного потока-2» (зачем вообще надо было настаивать, зная непреклонность Путина и Меркель?). Теперь надо представить доказательства того, что США как бы не то, чтобы совсем проиграли. Представляется, что таким виртуальным выигрышем могло бы быть сохранение украинского транзита (США якобы боролись за интересы союзника) и участие в этом транзите американских компаний (мы же понимаем, что вопрос был именно в этом — своим газом США покрыть европейский дефицит не могут, и речь идёт о прибалтийской схеме, когда газ закупается в США, а поставляется из России).

В общем, от Украины требуется сговорчивость на переговорах с «Газпромом» и потенциальным американским участником консорциума (не с «Бурисмой», понятно).

В-третьих, это вопрос Порошенко: Мостовая намекнула, что один из вопросов, который будет поставлен перед Зеленским — «за что Америка столько лет на Украине доллары налогоплательщиков проливала?». Она сводит это к экономическим уступкам, но сначала надо разобраться с предысторией украино-трамповских отношений, изрядно подпорченных «украиногейтом». Ну и опять же дело «Бурисмы» в контексте американских выборов, отсюда — судьба Луценко и ведомых им дел. Сам генпрокурор американцам не очень интересен, а вот дела — другое дело. Киев же пока внятных сигналов на этот счёт не даёт. Значит, Зеленскому надо дать определённый ответ. Даже если его прямо не спросят. Большой белый бвана любит догадливых туземцев.

В-четвёртых, это вопрос американского бизнеса на Украине.

Мостовая пишет: «Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страна?».

Вообще — чудесно. Мостовая, жизнь положившая на то, чтобы отдать Украину Западу «безвозмездно, то есть — даром», подозревает Зеленского в готовности продажи страны… Нет, всё же еврооптимисты — уникальные существа. Ни в одной клоаке такое не самозародится — надо специально выращивать…

Но можно не сомневаться — перед Зеленским будут поставлены вопросы и относительно равноудаления олигархов (прежде всего — Коломойского, который нынешней американской администрации уже не нравится сам по себе) и относительно допуска американского бизнеса на украинский рынок. И Зеленскому будет тяжело, потому что он не может так просто отказаться от взаимовыгодного партнёрства с Коломойским и не может так просто пропихнуть непопулярную норму о рынке земли (думается, тут он попытается идти через референдум, но даст ли ему такой шанс Трамп?).

В общем, переговоры будут нелёгкими. И Зеленскому надо быть к ним готовым.