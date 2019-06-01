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Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России". Об этом сообщает RT.
До этого Помпео заявил, что главным инструментом для устрашения российской стороны является — НАТО. Также он призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП.
По словам Швыткина, американские власти пытаются любым способом доказать, что Россия якобы действует против стран, составляющих Североатлантический альянс.
Он также добавил, что российское государство не представляет никаких угроз для стран НАТО.
"Соединенным Штатам будет очень непросто добиться увеличения оборонных расходов до 2%", — заключил Швыткин.
Ранее Помпео назвал главную угрозу для США.
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Политика , Госдума , НАТО , США
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