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Глава Раменского района Подмосковья покинул пост 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: отдел пресс-службы Раменского муниципального района
Глава подмосковного Раменского Андрей Кулаков, якобы подозреваемый в убийстве, досрочно сложил полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова якобы подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Свои соболезнования о гибели Исаенковой уже выразила местная общественная палата.
"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия Главы Раменского района Московской области", — сообщили в пресс-службе.
Исполняющим обязанности назначен Воробьев Сергей Николаевич — первый заместитель главы муниципального района.
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Политика , Сергей Воробьев , Андрей Кулаков , РИА Новости , Московская область , Раменское
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