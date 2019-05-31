Глава Раменского района Подмосковья покинул пост

Ранее в СМИ сообщалось, что главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова якобы подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Свои соболезнования о гибели Исаенковой уже выразила местная общественная палата.

"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия Главы Раменского района Московской области", — сообщили в пресс-службе.