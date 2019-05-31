Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины , следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на выполнение соответствующего исследования проводит аппарат Госдумы, начальная стоимость — почти 10 миллионов рублей.

"Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования — ред.): проведение комплексного экспертно-аналитического исследования в области социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и составе Российской Федерации, а также сравнительного анализа указанных периодов. Оценка ущерба, нанесенного Республике Крым и городу Севастополю политикой Украины в период с 1991 по 2014 год", — говорится в техзадании.

Исполнителя планируется определить 11 июля по итогам открытого конкурса. Заявки от претендентов принимаются по 27 июня.