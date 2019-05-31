Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины 

РИА Новости + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Тендер на выполнение соответствующего исследования проводит аппарат Госдумы, начальная стоимость — почти 10 миллионов рублей.
"Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования — ред.): проведение комплексного экспертно-аналитического исследования в области социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и составе Российской Федерации, а также сравнительного анализа указанных периодов. Оценка ущерба, нанесенного Республике Крым и городу Севастополю политикой Украины в период с 1991 по 2014 год", — говорится в техзадании.
Исполнителя планируется определить 11 июля по итогам открытого конкурса. Заявки от претендентов принимаются по 27 июня.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Политика , В мире , Конфликты , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от русских фамилий70
Пока вы не уснули: Трампу нужна помощь Путина39
СБУ — на выход: Зеленский устроил массовые увольнения167
Убил любовницу? Районный глава задержан на рабочем месте12
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение463
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение