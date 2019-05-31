Делегация Госдумы посетит Сербию

Володин выступит перед депутатами сербского парламента, а также откроет заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной.

Также запланированы встречи с президентом Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.