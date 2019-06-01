Постпред РФ при ЕС осудил реакцию Евросоюза на происходящее в Косово

Чижов отметил, что ряд международных соглашений запрещает пребывание полицейских, вооруженных длинноствольным оружием, на севере Косово

Постпред России при ЕС Владимир Чижов обвинил представителей Евросоюза в пассивном отношении к ситуации с избиением косовскими силовиками сотрудника миссии ООН , россиянина Михаила Краснощекова.

«Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — приводит слова Чижова РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что международные соглашения запрещают сотрудникам правоохранительных органов , вооруженных длинноствольным оружием, вторгаться на север Косово, где проживает сербское население.

Напомним, утром 28 мая косовский спецназ на бронированных автомобилях вошел на территории северного Косово и Метохии, оправдывая свою агрессию борьбой с преступностью. Силовики стали задерживать местных жителей, этнических сербов. В ходе операции правоохранители жестоко избили российского дипломата, сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Позже его вывезли в госпиталь в Белграде с переломом скуловой кости и верхней челюсти.