Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков сравнил поведение США со временами Дикого Запада 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал поведение Соединенных Штатов на энергетическом рынке.
По словам представителя Кремля, США вместо честной конкуренции ведут себя на рынке «как во времена Дикого Запада», передает РИА «Новости».
Напомним, 21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток — 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что проводит в отношении России наиболее жесткую политику, в том числе выступая против «Северного потока — 2».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как России наказать Косово за избиение русского дипломата Пресс-секретарь Беглова завела свой телеграм-канал Трамп обратится к Москве за помощью
Политика , Дмитрий Песков , Рик Перри , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от русских фамилий70
Пока вы не уснули: Трампу нужна помощь Путина39
СБУ — на выход: Зеленский устроил массовые увольнения167
Убил любовницу? Районный глава задержан на рабочем месте12
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение463
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение