Песков сравнил поведение США со временами Дикого Запада

По словам представителя Кремля, США вместо честной конкуренции ведут себя на рынке «как во времена Дикого Запада», передает РИА «Новости».

Напомним, 21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток — 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.