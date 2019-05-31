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Пресс-секретарь Беглова завела свой телеграм-канал 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина завела собственный телеграм-канал «Барышня в Смольном».
Карпушина в опубликованном на канале видео пообещала рассказывать, что происходит за закрытыми дверями Смольного.
Пресс-секретарь пообещала регулярно наполнять канал контентом, выкладывать туда видео и делиться различными инсайдами.
В первом видео она показала свой кабинет, аппарат специальной связи и пообщалась с Максимом Шаскольским, отвечающим за за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.
Стоит отметить, что Карпушина ранее работала тележурналистом и вела передачу «Барышня. Смольный».
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